Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

09 Ekim 2020 Cuma, 10:13

Gram altın en son 7 Ağustos’ta 488 TL ile rekor kırmıştı. 2 ay sonra yine aynı seviyeye geldi. Altındaki yükselişte hem dolar/TL’nin hem ons altının değer kazanması etkili oldu. Gram altın bu hafta yüzde 2,7, bu ay yüzde 4,1 yükseliş kaydetti.

Bugün çeyrek altın 800 lirayı görerek zirveye ulaştı.

Şu sıralar altının gram fiyatı 488 lira seviyesinde.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 799 lira, cumhuriyet altını 3.178 lira.

Altının onsu ise 1.908,67 dolardan işlem görüyor.