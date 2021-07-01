Altın fiyatlarında son durum: Yatırımcıların gözü bu kararda

01 Temmuz 2021 Perşembe, 10:04

Altın, son 5 yıldaki en büyük aylık kaybını verdikten sonra yatırımcıların ABD’deki istihdam verisine odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyri takip ediyor.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Haziran ayındaki istihdam artışı beklentileri aşarak 692 bin oldu. BloombergHT'nin aktardığına göre; altın yatırımcıları, ekonomik toparlanmayı anlayabilmek için cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Doların kuvvetlenmesi sürerken tahvil faizlerinde ciddi bir yükseliş gerçekleşmedi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi perşembe günü 1.139 seviyesinden 1.143 civarına tırmanırken 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi yüzde 1,46 seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI

Geçen haftadan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen ons altın, yatırımcıların Fed’den gelen yorumları dikkatle takip etmesiyle dar bir fiyat aralığına sıkışmış durumdaydı. Nisan ve Mayıs’ı kazançla kapattıktan sonra Haziran ayını Kasım 2016’dan bu yana en büyük kayıpla kapatan ons altın, perşembe günü 1.773 dolar civarında bulunuyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte geçen hafta 493 TL’ye kadar inen gram altın, son iki haftadır 500 TL civarında dalgalı bir seyir izliyor. Haftaya 500 TL’nin üzerinde başlayan gram altın çarşamba günü 496 TL’den işlem görüyor.