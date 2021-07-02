Altın Güvercin yarışı başladı

02 Temmuz 2021 Cuma, 07:07

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından eylül ayının başında düzenlenmesi planlanan 24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’na popüler müzik alanında amatör ve profesyonel müzisyenler katılabilecek. 12-15 Temmuz tarihlerinde finale kalan 10 besteci 16 Temmuz Cuma günü kamuoyuna açıklanacak.

Ön jüri tarafından finale katılmalarına karar verilen 10 beste, uygun görülen bir dijital platformda 3 hafta boyunca müzik kamuoyunun oylamasına sunulacak. Finale kalan eserlerin 2021 yılı Altın Güvercin Beste Yarışması’nda dereceye girmek için performanslarını sergileyecekleri büyük finalin ise 12 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Büyük finalde dereceye giren birinci besteye Altın Güvercin ve 100 bin TL para ödülü, ikinci besteye Gümüş Güvercin ve 50 bin TL para ödülü, üçüncü olan besteye ise Bronz Güvercin ve 25 bin para ödülü verilecek.