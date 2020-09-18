Altında son durum
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 artarak 474,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 768,00 lira, Cumhuriyet altını 3.145,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 474,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
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