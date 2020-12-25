Altında son durum ne? İşte gram altının fiyatı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 458,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 743,00 lira, Cumhuriyet altını 3.043,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 458,80 liradan işlem gördü.
Altının 1 gramı ise 458,80 kuruş oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Hepimizi süpürebilir
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama
Video Haberler
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
- Yılbaşında nerede olacaksınız? sorusuna yanıt verdi
- Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
- İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı kavga
- Süt ürünleri alırken dikkat! Hileler ortaya çıktı
- Kısıtlamada neden çıktınız? sorusuna küfürlü yanıt
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'daki ambulans konvoyunun nedeni belli oldu
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Hepimizi süpürebilir
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama