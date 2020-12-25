Altında son durum ne? İşte gram altının fiyatı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,68 artışla 458,80 liradan tamamladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2020 Cuma, 18:47
Altında son durum ne? İşte gram altının fiyatı
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 743,00 lira, Cumhuriyet altını 3.043,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,68 yükselişle 458,80 liradan işlem gördü.

Altının 1 gramı ise 458,80 kuruş oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


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