Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 11:01

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 479,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün 485 lirayla Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 477,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını da 3.205 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.778 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan verilerin küresel bazda ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artırmasıyla altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi.

Bugün Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı, ABD-Rusya gerilimi ve Ukrayna'daki gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.