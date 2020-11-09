Altınordu deplasmanda kayıp

09 Kasım 2020 Pazartesi, 13:13

Kırmızı-lacivertliler dış sahada çıktığı son 3 randevuda Adanaspor'a 5-2 yenilirken, Ümraniyespor ve son olarak Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalarak zirveye tutunma fırsatını kaçırdı. Bir maç eksiği olan ve ligde 8 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi topladığı 14 puanla 6'ncı sıradaki yerini korudu. Altınordu'da sağ bek Furkan Metin, 1'inci Lig'deki ilk maçına çıkarken, Ahmet İlhan'a yaptığı asistle alkış topladı. 18 yaşındaki savunmacı adalesine kramp girmesi nedeniyle maçı tamamlayamadı.

Aldıkları beraberliğin önemli olduğunu dile getiren Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Çıkışta olan, kadro derinliğine sahip bir rakibe karşı zor bir deplasmanda önemli bir puanla döndük. İlk 45 dakikada topa sahip olamadık, sahanın tamamını kullanamadık ve pas hataları yaptık. İkinci 45 dakikada önce dengeyi kurduk sonra da baskıyı kurup golü bulduk. Skorun 1-0'a gelmesinden sonra rakibin geride bırakacağı geniş alanları değerlendirmek amacıyla savunmada kalabalık kalmaya çalıştık. Bu bölümde fazla pozisyon vermesek de gole engel olamadık. Hatalarımızı önümüze koyup gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.