Altınordu'da hedef en az 30 puan
TFF 1'inci Lig'de 24 puanla zirvenin 3 ortağından biri olan Altınordu, sezonun ilk yarısını en az 30 puanla tamamlamayı hedefliyor. Ligde pazar günü Akhisarspor'u konuk ettikten sonra Giresunspor (D), Tuzlaspor (D) ve Aydeniz Et Balıkesirspor'la oynayacağı maçlarla ilk yarıyı kapatacak İzmir temsilcisi bu periyotta iç sahada puan kaybı yaşamak istemiyor. Kırmızı-lacivertliler, deplasmanda karşılaşacağı rakiplerinden de puan koparmaya çalışacak.
Zorlu bir periyoda gireceklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Ligdeki Akhisarspor maçının ardından hafta içinde kupada İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağız. Ligde ilk devreyi en az 30 puanla kapatıp, ikinci yarıya avantajlı başlamak ve sezon sonuna kadar yarışın içinde olmak istiyoruz. Önceliğimiz evimizde oynayacağımız Akhisarspor müsabakasını kazanmak. Teknik direktör değişimine giden rakibimiz bize karşı çıkış arayacaktır" dedi.
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