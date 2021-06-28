Altınordu'nun yıldızına Brugge mancası

28 Haziran 2021 Pazartesi, 13:27

Milli futbolcu Enis'e Belçika yolu gözüktü.

TFF 1. Lig'de play-off finali oynayan Altınordu'nun golcüsü Enis Destan Belçika ekibiyle el sıkıştı.



Club Brugge Enis için İzmir ekibine 2.6 milyon Avro ve sonaki satıştan pay ödeyecek.

Enis (A) Milli Takım kadrosuna çağrılmıştı. Enis, play-offlarda da 60 metreden gol atmıştı.