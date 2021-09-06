Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: 2 ölü
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ATV aracının kamyonete çarpması sonucu bir çift hayatını kaybetti.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Hüsamettin P'nin kullandığı otomobil, Artıkabat Mahallesi mevkisinde kaz sürüsüne çarptı.
Kazayı fark eden ve sürücüsü öğrenilemeyen yol çalışması yapan özel bir firmaya ait kamyonet ise yol kenarına durdu. Bu sırada arkadan gelen Remzi Çolak (69) idaresindeki ATV tipi arazi aracı, kamyonete çarptı.
Kazada, sürücü Çolak olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Çolak'ın eşi Sevim Çolak (65) ise kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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