Amatör kulüpler ayaklandı; virüs profesyonellere bulaşmıyor mu?

12 Nisan 2021 Pazartesi, 15:28

TFF'nin Bölgesel Amatör Lig (BAL) finallerini 17 Nisan'dan Mayıs ayı ortasına ertelemesine büyük tepki var. Kulüpler yarın Ankara'da yazılı ve sözlü açıklamada bulunacak, TFF'ye başvuru yapacak.

Kulüp temsilcileri, TFF'nin sadece profesyonel kulüpleri düşündüğünü iddia ederken, "Koronavirüs galiba futbolda bir tek profesyonellere bulaşmıyor. Vakalar artış gösterirken profesyonel liglerde 3 günde bir maç oynatanlar, Türk futbolunun tabanı amatör kümeyi görmezden geliyor" dediler.

BUZ HOKEYİNE VAR AMATÖRLERE İZİN YOK!

80'e yakın kulüp, bugün Ankara'da bir açıklama yapacak. Kulüplerin açıklamasında, "Zaten 1 yıldır futboldan uzak kalan biz amatörler tüm hesaplarımızı 17 Nisan'a göre yaptık. Antalya dahil sıcak bölelerde kamp ve özel maçlarla 17'sine hazırlandık, şimdi federasyon bize programınızı erteleyin diyor. TFF madem bu kadar futbolcu sağlığını düşünüyor, ligleri de ertelesin. Türkiye'de buz hokeyinden curlinge, basketten voleybola her kategoride müsabaka yapılırken Bölgesel Amatör Küme finallerinin ertelenmesi skandaldır" türü ifadeler yer alacak.

Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Ünye bölgesinden kulüp başkanı Mehmet Ali Durak, "TFF'nin aldığı kararı bir kez daha gözden geçirmesini bekliyoruz. Maddi zararımızı bir yana bıraktık, futbolcu evlatları motive ederken bile zorlanıyoruz" dedi.

DÜŞMEZ: SAĞLIK KURULU'NUN KARARI UYGULANDI, ÖNCE SAĞLIK!

TFF Yönetim kurulu üyesi, Türkiye Amatör Kulüpler Konfederasyon Başkanı Ali Düşmez ise erteleme kararının insan sağlığı gözeterek alındığını söyledi. Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Düşmez, "Bir futbolcu veya yakını hasta olacağına ben bütün görevlerimden istifa ederim. Bu konuda bu kadar netim. TFF'nin erteleme kararında Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Sağlık Kurulu'nun, binlerce futbolcunun yurdun dönt bir yanında sahaya çıkacak olmasının yaratacağı sakıncalar rol oynamıştır. Bizler bilime önem veren insanlarız" dedi.