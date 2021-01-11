Amazon Prime Video Türkiye'nin Ocak 2021 takvimi açıklandı
Amazon Prime Video Türkiye'de yeni yılın ilk ayında yayına girecek Amazon Originals dizi ve filmleri açıklandı.
Amazon Prime Video Türkiye'nin Ocak 2021 takvimi açıklandı. Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, bu ay Amazon Prime Video Türkiye'de gösterime girecek popüler yapımlar arasında "American Gods"ın 3. sezonu ve "James May: Oh Cook"un yanı sıra Emmy ödüllü Mike McMahan'ın "Star Trek: Lower Decks" animasyon dizisi ve Malcolm X ile Muhammed Ali'nin efsanevi gecesini ele alan "One Night in Miami" de yer aldı.
Amazon Prime Video Türkiye'de "American Gods" 11 Ocak'ta, "James May: Oh Cook" 15 Ocak'ta, "One Night in Miami" 15 Ocak'ta, "Star Trek: Lower Decks" 22 Ocak'ta yayına girecek.
Amazon Prime Video Türkiye'de ocak ayında Amazon Prime üyeleriyle buluşacak tüm yeni yapımlarda Türkçe alt yazı seçeneği sunuluyor.
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