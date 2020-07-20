Amber Heard: 'Johnny Depp yüzümü oyacağını söyledi'

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 15:38

Johnny Depp'in boşandığı eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddalarına karşı açtığı iftira davasında şimdi de Amber Heard'ün tanıklığı başladı. Tanık kürsüsüne çıkan Heard bugünkü (20 Temmuz Pazartesi) duruşmada çarpıcı ifadelerde bulundu. Ünlü yıldız ifadesinde, Johnny Depp'in kendisini terk ederse Heard'ün yüzünü oymakla tehdit ettiğini söyledi.

Amber Heard bir başka seferinde de Johnny Depp'in ona "Tecavüze uğrarken seni seyredeceğim" dediğini ileri sürdü.

Johnny Depp eşini dövdüğü haberlerini yayımlayan Sun gazetesinin bağlı olduğu News Group'a ve gazetenin editörü Dan Wooten'a açtığı davada asla eşine şiddet uygulamadığını söylemişti.

Bugün başlayan tanıklığında Amber Heard ise Johnny Depp'in kendisine yönelik istismarcı davranışlarını "canavar" adını taktığı ve kendisinin yarattığı farklı birine yüklediğini anlattı.

'BU İLİŞKİDEN ANCAK ÖLÜN ÇIKAR'

"Şiddet yüklü ve karanlık bir konuşma tarzı vardı" diyen Heard şöyle devam etti: "İlişkimizden bahsederken 'ölü ya da diri' gibi tanımlar kullanırdı ve ben,im bu ilişkiden tek çıkış yolmun ölüm olduğunu söylerdi. Onu bırakır ya da terk edersem bana neler yapacağını anlatırdı (örneğin yüzümü oyacağını ve kimsenin beni istemeyeceğini söylerdi)."

Heard ayrıca Depp'in kadın oyuncuları hep aşağıladığını ("İki paralık fahişeler") söyledi ve "beni de oyunculuk yapmak istediğim için aşağılardı. Seksi sayılabilecek kıyafetler giydiğimde bana 'fahişe', 'orospu', 'şöhret budalası' ve 'ilgi orospusu' gibi şeyler söylerdi ve bu gitgide daha da kötüleşti" dedi.

"Bana, 'şimdi senin tecavüze uğradığını seyretmem gerekecek' ve 'umarım bir grup azgın herif üzerinden geçer' gibi laflar söylemeye başladı" diyen Heard çapraz sorguda kokain kullandığı iddiasını reddetti 'bir kaç kez' MDMA (ecstacy) ve mantar kullandığını kabul etti.

Amber Heard'ün tanıklığı topalm üç gün sürecek.











