Amber Heard tatil için geldiği İstanbul'a hayran kaldı
Eski eşi Johnny Depp ile olaylı boşanma ve iftira davasıyla gündemde olan Amber Heard, Londra'daki seri duruşmaların ardından tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde soluğu Bodrum'da alan Heard, İstanbul'u da gezdi.
Boşanma aşamasında olduğu eşi Johnny Depp ile arasındaki davalar süren Amber Heard, tüm söylentilerden uzaklaşmak için Türkiye'de tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde soluğu Bodrum'da alan Heard, tatil rotasını İstanbul'a da çevirdi.
34 yaşındaki oyuncu, İstanbul gezisiyle ilgili fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen Amber Heard, paylaşımında, gününü, İstanbul camilerinin büyüsünün peşinde gezerek geçirdiğini belirtti.
Oyuncu, "Bu harika şehre daha fazla aşık olamazdım" diye yazdı. Heard'ün bu paylaşımlarına özellikle Türk hayranlarından beğeni yağdı.
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