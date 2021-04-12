Ameliyat sonrası Radamel Falcao’dan ilk paylaşım

12 Nisan 2021 Pazartesi, 13:57

Galatasaray’da antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışarak ameliyat olan Radamel Falcao, ameliyatının iyi geçtiğini ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Galatasaray’ın pazar günü gerçekleştirdiği antrenmanda girdiği hava topu mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat edildi. Ameliyatın ardından Kolombiyalı golcüden bir paylaşım geldi. Falcao, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, “Tanrıya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor” notunu düştü. Atroskopi yöntemiyle kapalı ameliyat olan Falcao'nun ligin son haftalarına yetişmesi bekleniyor.

