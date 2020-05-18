American Idol yeni şampiyonunu evde belirledi
Karantina şartlarında yapılan final gecesinde birinci olan Just Sam zaferini yalnız kutladı.
American Idol yarışmasının 18. sezonu pazar gecesi yapılan finalle sona erdi. yarışmanın birincisi seçilen Just Sam geceye karantina altındaki Los Angeles’da bulunan evinden katıldı.
Asıl adı Samantha Diaz olan 21 yaşındaki Harlem (New York) doğumlu şarkıcı izleyicilerin oyları sonucu birinci oldu. Ryan Seacrest’in ağzından yarışmayı kazandığını öğrenen Just Sam elindeki iPad’den kendisini yetiştiren büyükannesini arayarak müjdeli haberi verdi.
Koronavirüs salgını başladıktan sonra da yayınlara devam eden American Idol’ın yapımcıları , yarışmacıların evlerini, garajlarını ya da bahçelerini dekore ederek programın havasına uygun hale getirmişlerdi.
Önceki yıllarda metroda şarkı söyleyerek geçimini sağlamaya çalışan Just Sam dramatik yaşam öyküsü kadar dinleyenlerin içini titreten sesiyle de yarışmanın favorileri arasına girmişti.
Yarışmanın jüri üyeleri Lionel Ritchie, Katie Perry ve Luke Bryan, tıpkı tüm yarışmacılar gibi evlerinden akıllı telefonlar aracılığıyla yayınlara bağlandılar. Yapımcılar final gecesi için finalist yarışmacıların evlerine konfeti tedarik etmeyi de ihmal etmediler.
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