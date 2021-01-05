Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de tartışılan maske kuralı

05 Ocak 2021 Salı, 13:36

NBA yönetimi, maç sırasında sahada olmayan oyunculara maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı. ESPN’de yer alan haberde, lig yönetiminin koronavirüs protokollerinde daha sert önlemler almaya başladığı belirtildi. Yönetimin aldığı karara göre maç esnasında benchte bekleyen oyuncular oyuna girene kadar maske takacak. Bugün oynanacak maçlarla birlikte kuralın yürürlüğe gireceği belirtilirken, oyuncuların takım tesisleri dışında birlikte çalıştıkları özel antrenör veya terapistlerin isimlerini lig yönetimine ve takıma bildirme zorunluğu getirildiği kaydedildi. Kenarda bekleyen oyuncuların maç başladıktan sonra oyuna girip tekrar kenara gelmeleri durumunda maske takmalarının zorunlu olmadığı, devre arasından sonra kenarda beklerken maç başında olduğu gibi maske takmaları gerekeceği ifade edildi. Ligin başında koçlara getirilen maske takma kuralının devam edeceği belirtilirken, kadroda olmayan ama takımla maça gelen oyuncuların da tıpkı koçlar gibi maç boyunca maske takmasının zorunlu olduğu kaydedildi.