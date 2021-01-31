Amik Ovası sular altında kaldı
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bir köprüdeki asfaltta çökme meydana gelirken, Samandağ ilçesinde ise hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu. Etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Amik Ovası sular altında kaldı.
Antakya'ya bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde dün gece boyunca sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı. Kuzeytepe Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan bir köprüdeki asfaltta ve korkuluklarda şiddetli su akıntısı nedeniyle çökme meydana geldi.
AMİK OVASI SULAR ALTINDA KALDI
Etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Hatay'ın bereketli topraklarının yer aldığı Amik Ovası'nda su taşkınları meydana geldi. Geniş ova, adeta göle dönüştü. Aşağıoba Mahallesi'nde çiftçilik yapan Edip Asker, buğday tarlasının sular altında kaldığını söyledi.
Asker, "Dün gece başlayan sağanak sabah 03.00'e kadar etkili oldu. Kanallar taştı, tarlaları su bastı. Sigortasını yaptıranlar belki paralarını alır ama sigortasını yapmayanlar büyük zararda" diye konuştu.
Çiftçi Mustafa Kaplan ise her yıl yağan sağanakta tarlaları su bastığını dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.
Öte yandan, tarım arazilerinin yanı sıra çiftçilerin depolarında beklettiği saman ve yemlerin de bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
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