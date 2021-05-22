Ampute Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Şahinbey Belediye GSK - Legia Varşova
Gaziantep'te düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediye GSK, finale yükseldi. Temsilcimizin finaldeki rakibi, Legia Varşova oldu.
Türkiye'nin ev sahipliğinde, Gaziantep'te düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, son iki maçında Karabağ'ı 5-0, AFC Tbilisi'i ise 9-0 yenerek yenilgisiz finale yükseldi. Şahinbey - Karabağ maçında mavi-beyazlıların gollerini David Mendes (2), İbrahim Esen ve Rahmi Özcan (2) kaydeti. Takımlar, karşılaşma sonunda Türkiye ve Azerbaycan bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.
Temsilcimiz, ikinci maçında karşılaştığı AFC Tbilisi takımını ise Fatih Şentürk (3), Rahmi Özcan (2), David Mendes, Kudrat Khudoykulov (2), Richard Openthil'in golleriyle 9-0'lık skorla yendi. Kazananın finale çıkacağı Legia Varşova - Vicenza Calcio maçı ise 1-1 sonuçlandı ve Polonya ekibi averajla ikinci sırada yer alarak finalde Şahinbey'in rakibi oldu.
Yarın saat 17.00'de başlayacak final maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Saat 15.00'te ise Vicenza Calcio ve Karabağ Futbol Kulübü üçüncülük için mücadele edecek. Organizasyonda toplu sonuçlar şu şekilde:
Şahinbey Belediyesi GSK - Karabağ FK: 5-0
Legia Varşova - AFC Tbilisi: 4-0
Vicenza Calcio - Karabağ FK: 4-0
AFC Tbilisi - Şahinbey Belediyesi GSK: 0-9
Legia Varşova - Vicenza Calcio: 1-1
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