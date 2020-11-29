Anaïs Nin’le gizemli cazibe...
Dünya edebiyatının en tartışmalı isimlerinden, kariyeri boyunca cinsellik, kürtaj, ensest ve evlilik dışı ilişkiler gibi konuları yazan Anaïs Nin’in, Henry Miller ve eşi June’la ilişkisinden de esinle kaleme aldığı Aşk Evindeki Casus, “kadın gelişiminin öyküsü” diye nitelendirdiği beş kitaplık İçsel Kentler serisinin dördüncü kitabı. Nin’in, bu kitabında gizemin cazibesini de kullanan Sabina, bir yalan makinesiyle karşı karşıya kalıyor.
“Bir düzyazı/şiir rüyası: İç hayatın ve çağrıştırdığı imgelerin lirik bir kutlaması.”
Daniel Stern
Dünya edebiyatının en tartışmalı isimlerinden Anaïs Nin hayatı boyunca başkalarının kaçtığı, cinsellik, kürtaj, ensest ve evlilik dışı ilişkiler gibi konuları yazdı. Aşk Evindeki Casus, Nin’in, Henry Miller ve eşi June’la ilişkisinden de esinle kaleme aldığı, “kadın gelişiminin öyküsü” diye nitelendirdiği beş kitaplık İçsel Kentler serisinin dördüncü kitabı. Bu kitapta gizemin cazibesini de kullanan Sabina, bir yalan makinesiyle karşı karşıya kalıyor.
1950’lerde New York. Sabina rasgele bir telefon numarası çeviriyor. Çünkü herkesin uyuduğu gece saatlerinde bir yabancının sesini duymak iyi geliyor nedense. Sessizlikten korkan birinin telaşıyla anlatıyor yabancıya, soluksuzca, taşkınca. Bir yanda vazgeçemediği eşi Alan, öte yanda başka bedenlerin hikâyeleri.
Aşk Evindeki Casus’ta üzerindeki gözlerin farkında olan bir kadın yürüyor kalabalıkta ve Anaïs Nin sevginin peşindeki parçalanmış özü ne kadar iyi anladığını kanıtlıyor bir kez daha.
Ateş Evindeki Casus / Anais Nin / Çev.: Püren Özgören / İthaki Yay. / 136 s.
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