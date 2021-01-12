Anadolu Efes Avrupa'da kendine geldi
Anadolu Efes: 84 - ALBA Berlin: 76
THY Euroleague’in 19. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin’i 84-76’lık skorla mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sasa Pukl xx, Carmelo Paternico xx, Elias Koromilas xx
Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 15, Rodrigue Beaubois xx 11, Chris Singleton xx 7, Doğuş Balbay x 2, Setaç Şanlı x, Adrien Moerman xxx 15, Vasilije Micic xxx 15, James Anderson xx 10, Bryant Dunston xx 9
Başantrenör: Ergin Ataman
ALBA Berlin: Lo xx 11, Siva xx 5, Delow x 3, Marisseck x 3, Schneider x 3, Nikic x, Olinde xx 5, Fontecchio xx 7, Thiemann xx 8, Jayson Granger xxx 17, Lammers xxx 14
Başantrenör: Israel Gonzalez
1. Periyot: 18-18
Devre: 36-44 (ALBA Berlin lehine)
3. Periyot: 62-53 (Anadolu Efes lehine)
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