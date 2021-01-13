Anadolu Efes, Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı
Anadolu Efes Spor Kulübü, Bosna Hersekli oyuncu Dzanan Musa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Anadolu Efes Spor Kulübü, Bosna Hersekli oyuncu Dzanan Musa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
NBA kariyeri olan şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Musa, kendisini 2,5 yıllığına Anadolu Efes'e bağlayan sözleşmeye imza attı.
Anadolu Efes'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu için "Hoş geldin" mesajı paylaşıldı.
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