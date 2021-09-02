Anadolu Üniversitesi, stok görüntü paylaşarak, 'sorular yola çıktı' dedi
Anadolu Üniversitesi, stok fotoğraf sitelerinden alındığı anlaşılan görüntüyü, “Sorular yola çıktı” diyerek paylaştı. Üniversitenin resmi hesabından yapılan bu paylaşıma tepki geldi.
Anadolu Üniversitesi’nin Twitter’da paylaştığı fotoğraf tepki çekti.
Üniversite, “Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu sınav soruları, sınav merkezlerine ulaşmak üzere yola çıktı. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz” paylaşımı yaptı. Anadolu Üniversitesi'nin bu notla birlikte paylaştığı fotoğrafın stok görüntü sitelerinden alındığı ortaya çıktı.
Söz konusu olaya sosyal medya hesabından tepki gösteren Barış Yarkadaş, “Biraz ciddiyet lütfen… Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin resmî Twitter hesabı, “Sorular yola çıktı” diyerek yayımladığı görselde, yabancı bir şirketin sitesinden aldığı fotoğrafları kullanıyor. Türkiye bu kadar ciddiyetsizliğe hiç tanık olmamıştı. Liyakat kalmayınca… ” dedi.
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