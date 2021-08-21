Anahtarı kontakta unutunca... Küçük Ravza'nın gözyaşları

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:59

Olay, saat 12.00 sıralarında Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Babası Mustafa Zengin, 3 yaşındaki kızı Ravza’yı aşı yaptırmak için hastaneye getirdi. Aşısı yapıldıktan sonra babası minik Ravza’yı tekrar arabaya bıraktı.

Babası tarafından anahtarı kontağı üzerinde bırakılan otomobilin daha sonra kapılarının kilitlenmesi üzerine araç içerisinde mahsur kalan 3 yaşındaki Ravza, ağlamaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Korku dolu gözlerle kurtarılmayı bekleyen Ravza, itfaiye ekiplerinin aracın camını kırması sonucu kurtarıldı.

Daha sonra babası aracın başına gelerek korku dolu gözlerle etrafı izleyen kızını sakinleştirmeye çalıştı. Polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür eden Baba Mustafa Zengin, kız çocuğunu aldıktan sonra aracıyla olay yerinden ayrıldı.