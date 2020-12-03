Anayasa’da yer alan ifadelere dikkat çeken CHP’li Tanal: “Devlet vatandaşına 'sakat' diyor”

03 Aralık 2020 Perşembe, 10:12

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağladıkları bir dünya düşlediklerini söyledi.

Engellilerin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirten Tanal, “Sorunları çözebilmek için önce sorunların ne olduğunu bilmeliyiz. Engelli bireylerin sorunlarının başında ayrımcılık, yoksulluk, istihdam, eğitim, ulaşım, fiziksel çevre, konut, rehabilitasyon, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişememe, aile ve çevrenin engelliye bakışı geliyor” dedi.

ENGELLİLER ÇALIŞMAK VE ÜRETMEK İSTİYOR

Türkiye’de engelli yurttaşların lütuf değil, sosyal devlet ilkesi gereğince haklarını talep ettiklerini kaydeden Tanal, “Her zaman tekrarlanan bir söz vardır: Her birimiz birer engelli adayıyız. Engelliler toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışmak, üretmek, vatanına hizmet etmek istiyor. Kimseden sadaka beklemiyorlar” diye konuştu.

İKTİDAR ENGELLİLERİ YÜK OLARAK GÖRÜYOR

CHP’li Mahmut Tanal, 18 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin engellilere yönelik yaklaşımının son derece rahatsız edici olduğunu dile getirerek, “AKP iktidarı, engelli bireyleri yük olarak görüyor. Bu bakış açısı hiçbir zaman değişmedi ve değişmeyecektir. Aslında engelli bireylerin önündeki en büyük engel AKP iktidarıdır, Cumhur Koalisyonu’dur. Daha geçen hafta özel sektör ve kamuda engelli personel istihdam zorunluluğunun arttırılması, engelli birey çalıştırma kotasının özel sektörde yüzde 3’ten yüzde 5’e, kamuda yüzde 4’ten yüzde 7’ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifimin doğrudan TBMM Genel Kurulu gündemine alınması talebimiz, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Engelli vatandaşlarımızın kendilerini yok sayan Cumhur Koalisyonu’na sandıkta gereken cevabı vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK SORUN İSTİHDAM

Engellilerin en büyük sorununun istihdam olduğunu belirten Tanal, şöyle devam etti: “Özel sektörde yüzde 3, kamu kurumlarında yüzde 4 oranında belirlenen istihdam zorunluluğu, engelli vatandaşlarımıza gerekli olan iş imkanını sunmada yetersiz kalmaktadır. Sadece 2020 yılı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) 85 binden fazla kişi başvurdu. 2011 yılında gerçekleştirilen Nüfus ve Konut Araştırması’na göre en az bir engeli olan nüfusun işgücüne katılma oranı yüzde 22,1 olarak belirlenmiştir. Engelli bireylere ilişkin güncel verilere ulaşmada zorluk çekiyoruz. Mevcut verilerle baktığımızda bile yüzde 3’lük, yüzde 4’lük zorunlu engelli personel çalıştırma kotası, engelli bireylerin derdine derman olamamaktadır. Tamam kota sistemi kullanımı devam etmeli ama aksayan noktalarını düzeltmeliyiz.”

ENGELLİ İSTİHDAM ETMİYOR, CEZA ÖDEMEYİ TERCİH EDİYORLAR

Diğer taraftan mevcut kotaları bile çok gören bir anlayışla karşı karşıya oldukları ifade eden Tanal, “Engelli istihdam etmektense ceza ödemek şeklindeki işveren davranışı, büyük bir handikap. O zaman ceza oranlarını arttırmak gerekiyor. İş Kanunu’nda öngörüldüğü şekilde engelli vatandaşların istihdamını sağlamayan işverenler hakkında cezai yaptırım uygulanması amacıyla da kanun teklifi sundum. Ancak bu kanun teklifimiz de halen Adalet Komisyonu’nun tozlu raflarında bekletiliyor. Söz konusu kanun tekliflerimiz haricinde, 27. Dönem içerisinde engellilerle ilgili 14 kanun teklifimiz daha komisyonların tozlu raflarında bekletiliyor” bilgisini verdi.

EN FAZLA ENGELLİ AÇIĞI BULUNAN KAMU KURUMLARI

Engelli birey çalıştırmakla yükümlü kamu kamu kurumlarında 2019 yılı Kasım ayı itibariyle toplam engelli kontenjan açığının 7 bin 119 olduğunu aktaran Tanal, “Bu sayının 6 bin 673’ünün, yani yaklaşık yüzde 94’ünün, 5 kamu kurumuna ait olduğu görülüyor. En fazla engelli kontenjan açığı bulunan 5 kamu kurumu sırasıyla yüzde 76’yla (5 bin 86) Milli Eğitim Bakanlığı, yüzde 20’yle (1348) Diyanet İşleri Başkanlığı, yüzde 2’yle (119) Emniyet Genel Müdürlüğü, yüzde 1’le (73) Dışişleri Bakanlığı, yüzde 1’le (47) yine Ticaret Bakanlığı olduğu gözleniyor. Bunlar Kasım 2019 verileri. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, güncel bilgileri henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Tabii bize göre engelli bireylerin istihdam edilmesinde kota yöntemi dışında tahsis, sınırlı tahsis, işe girmede öncelik tanınması ve esnek veya evden çalışma gibi alternatif yöntemler kullanılabilir” şeklinde konuştu.

ENGELLİLERE PSİKOLOJİK BASKI YAPILIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, engelli personel istihdam etmekle de işin bitmediğini vurguladı. Engelli çalışanlara engel, eğitim ve becerilerine göre işler verilmesi gerektiğini belirten Tanal, “Engelli vatandaşlarımız, çalıştıkları işyerinde, kurumda mobbinge, psikolojik baskıya maruz kalıyor. Kurumlarda çalışan engelli bireylerin büyük çoğunluğunun görevde yükselme beklentisi yok. Asgari ücretle geçinemediğini söyleyen engelli yurttaşın azarlandığı bir ülkede, engellilerin görevde yükselme hayali, beklentisi olur mu? Engellileri eve hapsetmeye yönelik çağdışı politikaları, tutumları şiddetle reddediyoruz! Engelli istihdamı konusunda uzlaşmalıyız. Engellilerin istihdam oranını arttırmalıyız” dedi.

ANAYASA’DAKİ ‘SAKATLAR’ KELİMESİNİ DEĞİŞTİRELİM

Anayasa’nın 61’inci maddesinde halen “Sakatlar” kelimesi yer aldığını anlatan Tanal, “Geçen yıl çağrı yaptım, kimse kulak asmadı. Artık Türkiye’yi bu ayıptan kurtaralım. Engellileri rencide eden 61'inci maddedeki ‘sakat’ kavramını bir an önce ‘engelli’ olarak değiştirelim” diye konuştu.