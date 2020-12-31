Angela Merkel ulusa seslendi: Şahin ve Türeci ile görüştüm

31 Aralık 2020 Perşembe, 11:55

Angela Merkel, yeni yıl dolasıyla geleneksel ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. 2020 yılının, son 15 sene içerisinde en zorlu dönemin olduğunu ifade etti. Merkel konuşmasında “Koronavirüs salgını yüzyılın politik, sosyal ve ekonomik sorunuydu” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Merkel, koronavirüs mücadelesinde sağlık çalışanlarına değinip, bu süreçte görev yapan diğer önemli sektör çalışanlarına vurgu yaparak, “Sayısız insan pandemide hayatımızın devam etmesine yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

UMUDUN YÜZÜ AŞI OLDU

Merkel konuşmasında sırası geldiğinde koronavirüs aşısı olacağını belirterek BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile görüştüğünü ve şirketlerinde 60 farklı ülkeden çalışan olduğunu söylediklerini açıkladı. Bu durumun çeşitliliği ve işbirliğini gösterdiğini belirten Merkel, umudun yüzünün aşı olduğunu belirtti.