Ankara Adliyesi'nde şüpheli olay: Çöpün altından silah çıktı

09 Şubat 2021 Salı, 16:08

Alınan bilgiye göre, ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu kata çıkan koridordaki tuvalette temizlik yapan temizlik görevlileri, çöp kutusunun altında bir silah buldu.

Temizlik görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede silahın Çekya yapımı olduğu ve içinde mermi bulunmadığı belirlendi.

Silah, incelenmek üzere emniyete götürülürken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden bir ekibin adliyeye geldiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.







