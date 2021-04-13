Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde 'söz sırası' tartışması
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nde söz sırası tartışması yaşandı.
ABB Birinci Meclis Başkanvekili AKP'li Fatih Ünal, Yavaş'ın sunumunun ardından ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan'ı konuşmasını yapmak üzere davet etti. Fakat Ilıkan konuşma öncelisinin Mamak Belediye Başkanı AKP'li Murat Köse'de olduğunu söyledi. Köse ise "konuşmayı daha sonra yapmak istediğini" belirtti.
"BİZ ÇOĞUNLUĞUZ DİYEREK DEĞİŞME ŞANSINIZ YOK"
CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise, Köse'nin konuşmayı sonra yapmak isteği üzerine, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11'inci maddesine atıfta bulunarak, "Görüşmelerde konuşmak için önceden başkanlıktan söz istenir. İhtisas komisyonuna ve siyasi parti gruplarına söz almada öncelik tanınır. Siyasi parti gruplarına üye sayısı en çok olandan başlamak suretiyle; üyelere söz isteme sırasına göre söz verilir. Bütçe görüşmesinde komisyon raporu okunduktan sonra üyelere söz verilir. TBMM'nin çalışma yönetmeliği İçtüzüğü neyse belediye meclis çalışma yönetmeliği de aynıdır. 'Biz çoğunluğuz, biz bu şekilde istiyoruz' diye bunu değiştirme şansınız yok. Bu yönetmeliğe bu meclis çatısı altında oturan herkes uymak zorunda" diyerek tepki gösterdi.
Bunun üzerine Meclis’te tartışma çıkınca oturuma ara verildi. Ara verilen oturumda Meclis Başkanvekili AKP’li Fatih Ünal’ın, AKP Grup Başkanvekili Murat Köse’nin ısrarını kabul etmesi üzerine CHP ve İYİ Parti grupları Meclis salonuna geri dönmedi.
"ÇOĞUNLUĞUN TAHAKKÜMÜNÜ KURMAYA ÇALIŞAN ANLAYIŞI KABUL ETMEDİK"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Meclis iç tüzüğünde açık hüküm olmasına rağmen, kendi Meclis Başkanvekili dahi defalarca kürsüye davet ettiği halde ısrarla tüm kurallar ile teamülleri çiğneyerek ve 'en son ben konuşacağım' diyerek çoğunluğun tahakkümünü kurmaya çalışan anlayışı kabul etmedik. Hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz. Hukuk devletinde herkes kanunlara ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Sayısal çoğunluk kanunların üzerinde değildir. Bizim hangi şartlarda hangi mantıkla mücadele ettiğimizi Ankaralıların maşeri vicdanına havale ediyoruz”
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