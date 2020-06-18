Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı: İcra kâtibi Covid-19 çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İcra Müdürlüğü’nde çalışan bir personelde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2020 Perşembe, 15:48
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: ”Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara Adliyesi Söğütözü Ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğü’nde icra kâtibi olarak görev yapan bir personelin Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimiz, ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirilmiş olup yapılan muayene ve tetkiklerin ardından genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir. “


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