Ankara-Moskova, Dağlık Karabağ ateşkesi için ‘ortak merkez’ görüşmelerini tamamladı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da varılan ateşkesin gözlemlenmesi için kurulacak TürkRus Ortak Merkezi’nin ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla Rusya’yla yapılan görüşmelerin tamamlandığını ve mutabakat imzalandığını duyurdu. Azerbaycan ve Ermenistan’ın Rusya arabuluculuğunda 10 Kasım’da sağladığı ateşkes uzlaşısıyla Dağlık Karabağ’a Rus barış gücü konuşlandırılmış, Türkiye ile Rusya ise 11 Kasım’da ateşkesin gözlemlenmesi için Türk-Rus Ortak İzleme Merkezi’nin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı. Ateşkesin izlenmesi konusunda Türkiye’nin üstleneceği rolün ayrıntılarını ele almak üzere Ankara’ya gelen Rus heyetle 13-14 Kasım’da teknik görüşmeler gerçekleştirilmiş, ancak görüşmelerde tam bir uzlaşı sağlanamamıştı.

Görüşmelere daha sonra devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Moskova ile yaklaşık 2 haftadır ağırlıklı olarak yazışmalar yoluyla sürdürülen görüşmelerin dün tamamlandığı duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla 11 Kasım’da Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında video telekonferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzalanmıştı. Türk-Rus Ortak Merkezi’nin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler tamamlanarak mutabakat imzalanmıştır. Merkezin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir” denildi.

AKAR ‘DEVRİYE GÖREVİ OLACAK’ DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile sağlanan mutabakatın ayrıntılarını ise açıklamadı. Türk askeri yetkililerden edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya’nın imzaladığı mutabakatta, tarafların, mutabakatın içeriğiyle ilgili bir açıklama yapmayacağı yönünde bir madde de yer aldı. Bu nedenle Dağlık Karabağ’daki ateşkesin gözlemlenmesi için kurulan Türk-Rus ortak merkezinde görev yapacak asker sayısı ve askerlerin görev kapsamı konusunda bir açıklama yapılmadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) TürkRus ateşkes izleme merkezinde görevlendirilmek üzere Azerbaycan’a gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 17 Kasım’da TBMM’de kabul edilmişti. Akar, Türk askerinin ateşkesi izleme konusunda üstleneceği görevle ilgili 24 Kasım’da yaptığı açıklamada, “Bir taraftan bizim orada gözlem noktalarında devriye olarak görevlerimiz olacak. Diğer taraftan oradaki ortak harekât merkezinde arkadaşlarımız olacak” demişti. “Gözlem noktaları arasında devriye yapılacak mı?” sorusuna Akar, “Gayet tabii. Azerbaycan’la yaptığımız görüşmeler çerçevesinde onu da uygun bir şekilde planladık, planlayacağız ve gerçekleştireceğiz” yanıtını vermişti.