Ankara Şehir Hastanesi'nde 'Covid rant zinciri'! iddiası

18 Ağustos 2020 Salı, 13:51

Koronavirüs salgınının yeniden tırmanışa geçişi nedeniyle önlemlere geri dönülmeye başlanırken hastalığı yayabilecek akıl almaz ihmallerle ilgili iddialar ise durmuyor.

Sosyal medyada çokça paylaşılan ve büyük tepki çeken iddiayı DÜNYA Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş dile getirdi.

Aktaş, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görev koronavirüs hastalarının yakınlarının refakatçi olarak kaldıklarını ve rahatça dışarı çıkıp tekrar geri döndüklerini dile getirdi. Refakatçilerin toplum içinde "canlı bomba" gibi dolaştığını belirten Aktaş, tepkisini "Biz de korona ile mücadele ediyoruz, öyle mi!" sorusuyla ifade etti.

'COVİD RANT ZİNCİRİ'

Alaattin Aktaş'ın paylaşımını alıntılayan ekonomist yazar Meliha Okur'un iddiası ise skandalı katlayacak türden oldu. Okur'un iddiasına göre hastanede Covid-19 hastalarına refakatçı alınmasının yanı sıra para karşılığı hastaya da bakılıyor. Okur durumu "Covid rant zinciri kurulmuş" diyerek özetliyor.

İki yazarın ortaya koyduğu iddialarla ilgili Sağlık Bakanlığından yanıt bekleniyor.



