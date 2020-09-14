Ankara Tabip Odası sağlık çalışanlarını siyah kurdele takmaya çağırdı
Ankara Tabip Odası (ATO) artan vaka sayısına dikkat çekmek ve ölen meslektaşları için tüm sağlık çalışanlarını 4 gün boyunca siyah kurdele takmaya çağırdı.
Ankara Tabip Odası (ATO) Covid-19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekmek ve hayatını kaybeden yurttaşlar ile sğalık çalışanlarının anısına saygı amacıyla 4 gün boyunca siyah kurdele takılması çağrısında bulundu.
ATO, sağlık çalışanlarını sosyal medya hesabından yaptığı “Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz” başlıklı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Covid-19 kaynaklı ölümlere ve artan hasta sayısına dikkat çekmek, yitirdiğimiz yurttaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının anısına saygı amacıyla sağlık kurumlarında ve tüm yaşam alanlarında 14-18 Eylül tarihleri arasında “siyah kurdele” takıyoruz”
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