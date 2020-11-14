Ankara Tıp'ta yoğun bakımda sağlıkçılara yine saldırı
Ankara’da sağlık çalışanları bir kere daha kendilerini barikat yaparak hastalarını saldırganlardan korumak zorunda kaldı. Olay sonucu 4 saldırgan gözaltına alındı.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Bölümü’ne dün gece geç saatlerde bisikletten düşmesi sonucu kalp sorunları yaşayan bir çocuk getirildi. Çocuğun tedavisi sırasında hasta yakınları ile sağlık çalışanları arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma sonucu hasta yakınları, çocuk yoğun bakım bölümündeki sağlık çalışanlarına saldırmak istedi.
Sağlıkçılar, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda yapıldığı gibi, yoğun bakım bölümünün kapılarını kapatarak saldırganları durdurdu. Yaşananların ardından polisin olaya müdahale ettiği belirtilirken, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Sağlık çalışanlarının ya da hastaların olayda yaralanmadığı belirtildi.
KEÇİÖREN'DE NE OLMUŞTU?
Geçen Eylül ayında yaşanan silahlı çatışmanın ardından Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri hayatını kaybetmiş, hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırmıştı. Kendilerini güçlükle hastanedeki bir bölüme kapatan sağlıkçılar canlarını zor kurtarmıştı. Konu kamuoyunde tepki çekmiş, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği (TTB) hakkında yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Siz en üst makamlarca hekimleri tehdit ederseniz, kendini bilmez kişiler de bu tehditlerden cesaret alır” ifadelerini kullanmıştı.
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