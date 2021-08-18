Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması yapıldı

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:30

Ankara Üniversitesi’nde 16 fakültenin dekanlıklarına asaleten atama kararı alındı. Tıp Fakültesi'nde vekaleten dekan görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk'ün yerine dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Zehra Aycan atandı. Tıp Fakültesi dışındaki 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanların asaleten ataması yapıldı.

YÖK YAZIYI YOLLADI

Tıp fakültesi dışında, 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanlar ile ilgili asaleten atama kararı alındı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Ankara Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, fakülteler ve dekanların listesi şu şekilde:

Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi / Prof. Dr. Levent Kayapınar

Diş Hekimliği Fakültesi / Prof. Dr. Kaan Orhan

Eczacılık Fakültesi / Prof. Dr. Asuman Bozkır

Eğitim Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Fen Fakültesi / Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu

Güzel Sanatlar Fakültesi / Prof. Dr. Zeynep Erdoğan

Hemşirelik Fakültesi / Prof. Dr. Ayfer Tezel

Hukuk Fakültesi / Prof. Dr. Muharrem Özen

İlahiyat Fakültesi / Prof. Dr. Şamil Dağcı

İletişim Fakültesi / Prof. Dr. Abdulrezak Altun

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Emine Özmete

Spor Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Semiyha Tuncel

Tıp Fakültesi / Prof. Dr. Zehra Aycan

Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş

Veteriner Fakültesi / Prof. Dr. Ender Yarsan

Ziraat Fakültesi / Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar