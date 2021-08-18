Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması yapıldı
Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması yapıldı. 15 fakültede vekaleten görev yapan isimler, asaleten dekan yapıldı.
Ankara Üniversitesi’nde 16 fakültenin dekanlıklarına asaleten atama kararı alındı. Tıp Fakültesi'nde vekaleten dekan görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk'ün yerine dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Zehra Aycan atandı. Tıp Fakültesi dışındaki 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanların asaleten ataması yapıldı.
YÖK YAZIYI YOLLADI
Tıp fakültesi dışında, 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanlar ile ilgili asaleten atama kararı alındı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Ankara Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, fakülteler ve dekanların listesi şu şekilde:
Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi / Prof. Dr. Levent Kayapınar
Diş Hekimliği Fakültesi / Prof. Dr. Kaan Orhan
Eczacılık Fakültesi / Prof. Dr. Asuman Bozkır
Eğitim Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş
Fen Fakültesi / Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu
Güzel Sanatlar Fakültesi / Prof. Dr. Zeynep Erdoğan
Hemşirelik Fakültesi / Prof. Dr. Ayfer Tezel
Hukuk Fakültesi / Prof. Dr. Muharrem Özen
İlahiyat Fakültesi / Prof. Dr. Şamil Dağcı
İletişim Fakültesi / Prof. Dr. Abdulrezak Altun
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Emine Özmete
Spor Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Semiyha Tuncel
Tıp Fakültesi / Prof. Dr. Zehra Aycan
Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
Veteriner Fakültesi / Prof. Dr. Ender Yarsan
Ziraat Fakültesi / Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar
Video Haberler
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
- Antalya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
- Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
- Afgan gazetecinin sözleri canlı yayına damga vurdu!
- Başkent'te şaşkınlık veren olay
- Karayolunda ölümü hiçe saydı! O anlar kamerada
- Babacan'dan 'Afganistan' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- Fırat Tanış'tan 'Cüppeli' tepkisi
- Sedat Peker'in iddiası: AKP-FETÖ mahrem görüşme yapıyor!
- Son seçim anketinde dikkat çeken detay
- Uyuşturucu ve silahlarla yakalanan isim hakkında karar
- 'MİT de devreye girdi'
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a resti çekti!
- Jigolo olmak isterken 77 bin lira dolandırıldı
- Erdoğan gidince ne olacak?
- Taliban basın toplantısı düzenledi
- Aktürkoğlu sessizliğini bozdu