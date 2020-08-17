Ankara Valiliği'nden düğün kısıtlaması

Ankara Valiliği, kentte yapılacak düğünlerin en fazla 2 saat ile sınırlandırılacak, yemekler de yasaklanacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2020 Pazartesi, 18:06
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