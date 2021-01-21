21 Ocak 2021 Perşembe, 16:00

Covid-19 mücadele sürecinde bugün 85 yaş üzerindekiler için aşılama uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda hekim ve uzman sağlık personelinden oluşan ekip, başkentin en yaşlısı 116 yaşlarındaki Hatice Çoğalan ve Güllü Yücel'e evlerinde Covid-19 aşısı yaptı. Sağlık ekibi, herhangi bir yan etki görülmesi ihtimaline karşı bir süre Çoğalan ve Güllü'nün evinde bekledi.

Çoğalan'ın oğlu Hasan Hüseyin Çoğalan, annesinin Covid-19 kapmaması için kendilerini çok iyi koruduklarını belirtti. Güllü ise kendisine aşı yapmaya gelen ekibe teşekkür etti.

"ANKARA'DA 85 YAŞ ÜSTÜ YAKLAŞIK 165 CİVARINDA KİŞİ VAR"

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Sağlık Bakanlığının talimatıyla bugün 85 yaş ve üstü yurttaşların aşı olması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Başkentteki en yaşlı iki kişinin aşısının yapıldığını ifade eden Gülüm, aşı öncesi sağlık ekibinin bilgilendirme yaptığını, aşılarının da başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti.

Gülüm, "Ankara'da 85 yaş üstü yaklaşık 165 bin civarında kişi var. Onlar da gerekli sağlık tedbirleri alınarak ilk yardım çantalarıyla ziyaret ediliyor ve aşıları yapılıyor. Geçen hafta aşı uygulamaları başlatıldı." dedi.

Mehmet Gülüm, salgın sonrası Çoğalan ve Güllü'yü ziyaret edeceğini söyledi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Gül de uygulamaya katıldı.Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (2)

'HERKES AŞI OLSUN'



Ankara'da evlerinde sağlık çalışanları tarafından koronavirüs aşısı yapılan ikisi de 116 yaşındaki Hatice Çoğalan ile Güllü Yücel, Hatice Çoğalan, kendisine aşı yapan sağlık çalışanlarının yaklaşık yarım saat evde bekleyerek, aşının takibini yaptıklarını söyledi. Evinde aşılanmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çoğalan, "Allah herkesi memnun etsin. Herkes aşı olsun.

Çok memnun oldum, geldiler, aşı yaptılar. Bundan daha iyisi can sağlığı. Zararlı bir şey değil. Sırası gelen herkes olsun, bundan zarar yok. İğne girdi, acımadı, sızlamadı. Çok mutluyum. Devletim sağ olsun, ben memnunum. 'Aşı olmayacağım' diyen olsun, 'istemem' diyen istesin. İğnenin girdiğini duymadım. Herkes aşı yaptırsın" dedi.



'AŞI OLDUM, ÇOK MUTLUYUM'



Güllü Yücel ise aşı olunması yönünde çağrıda bulunarak, "Aşı oldum, mutluyum. İnşallah daha iyi olurum. Herkes aşı olsun. Benim torunum çok; ama bu hastalık nedeniyle buraya gelemediler, bana bakamadılar" ifadesini kullandı.