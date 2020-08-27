Ankara'da, boşanmak isteyen eşini tüfekle kovalayan saldırgan tutuklandı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle kovalayarak tehdit eden kişi tutuklandı.
S.C, 2 senedir evli ve bir yıldır da boşanma aşamasında olduğu kocası O.C. ile 23 Ağustos Pazar akşam saatlerinde Kuşcağız Mahallesi Gün Sazak Caddesi'ndeki yürüyüş parkında karşılaştı.
Zanlı O.C, S.C'ye, "Konuşmamız lazım, benimle beraber geleceksin" diyerek tartışma çıkardı. S.C. de boşanmak üzere olduğu eşi O.C'ye gelmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine tehditlerini sürdüren O.C, "Benimle gelmezsen aileni de seni de öldürürüm" dedi.
Elindeki tüfeği kılıfından çıkarmayan O.C, kendisiyle gelmek istemeyip bulundukları yerden kaçan S.C'yi kovaladı. S.C. ise bir oto yıkama dükkanına sığındı.
DİYARBAKIR'DA YAKALANDI
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri O.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kentin birçok noktasındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.C'nin memleketi Diyarbakır'a gittiğini belirledi.
Diyarbakır'da gözaltına alınan O.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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