Son dakika... Ankara'da çöken istinat duvarına ilişkin soruşturmada flaş gelişme

Çankaya'da çöken istinat duvarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan İnşaat Müteahhidi Süleyman A., hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2021 Cumartesi, 19:54
Abone Ol google-news

Çankaya'da çöken istinat duvarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan İnşaat Müteahhidi Süleyman A., hafriyat şirketi sahibi Serkan K. ve kepçe operatörü Özkan K. tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler