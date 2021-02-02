Ankara'da 'Ebu Hanzala' destekçilerine polis müdahalesi: 24 gözaltı
Ankara'da terör örgütü IŞİD'in "üst düzey yöneticisi" olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un serbest bırakılması amacıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 24 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara'da bir grup, terör örgütü IŞİD'in "üst düzey yöneticisi" olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un tutuklu Halis Bayancuk'un serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması düzenledi.
Açıklamanın ardından "Halis Hoca'ya özgürlük" yazılı yelekleri ve Bayancuk'un serbest bırakılması talebinde bulundukları dövizlerle Maltepe'den Kızılay'a yürümek isteyen gruba güvenlik güçleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Buna rağmen yürümeye devam eden gruptakilere müdahale eden polis, 24 kişiyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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