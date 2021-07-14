Ankara'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var
Ankara kent merkezi ve Polatlı ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda terör örgütleri IŞİD ve PKK ile irtibatlı oldukları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri görevlilerinden oluşan Uluslararası Risk Analiz birimince yabancı uyruklu 15 şüphelinin çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü IŞİD üyeleri ile irtibatlı oldukları tespit edildi.
Bunun üzerine il merkezi ve Polatlı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.
Bu şüpheliler hakkında "Yabancı Terörist Savaşçı" olarak işlem yapılacağı öğrenildi.
Ankara TEM ekiplerinin Polatlı'da terör örgütü PKK ile irtibatlı olduklarını belirlediği yabancı uyruklu 3 şüpheliden 2'si düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Her iki operasyonda da firarilerin yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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