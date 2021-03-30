Ankara'da yüz yüze eğitim kararı

30 Mart 2021 Salı, 17:51

Ankara Valiliği, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamada bulundu. Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart’taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi.

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Eğitim ve öğretimle ilgili olarak 02.03.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile düzenlenen uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar devamına oy birliğiyle karar verilmiştir."

MEB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dün yeni bir açıklama yayımlayarak, yüz yüze eğitimde "il bazlı" alınacak kararların devam edeceğini hatırlatmıştı.