Ankara'da yüz yüze eğitim kararı
Ankara Valiliği, yüz yüze eğitim ile ilgili eski uygulama devam edeceğini açıkladı.
Ankara Valiliği, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamada bulundu. Ankara Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kent genelinde eğitim ve öğretimle ilgili 2 Mart’taki kararla düzenlenen mevcut uygulamanın devamına karar verdi.
Valiliğin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Eğitim ve öğretimle ilgili olarak 02.03.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile düzenlenen uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar devamına oy birliğiyle karar verilmiştir."
MEB AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dün yeni bir açıklama yayımlayarak, yüz yüze eğitimde "il bazlı" alınacak kararların devam edeceğini hatırlatmıştı.
Video Haberler
- Fahrettin Koca'ya zor anlar yaşatan soru
- Sarıbal: 1 Nisan'dan itibaren yeni bir kaosa giriyoruz
- İzmir'de halk otobüsünde bıçaklı 'HES kodu' dehşeti
- Raylara giren davetsiz misafir kamerada
- Motosikletiyle böyle uçtu
- Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı
- Trafikte korku ve panik anları
- Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
- Fren yerine gaza basınca işyerine daldı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Milli takımda 4 kişi kadro dışı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Piyasalar alev alev: Dolar ve avro fırladı
- Korkutan mutasyonlu virüs oranı
- A.Gücü'nden, flaş şampiyonluk açıklaması
- Türkiye kızardı: İşte en yüksek riskli iller
- İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri genelgesi
- Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz
- CNN Türk spikeri işten çıkarıldı