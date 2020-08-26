Ankara'daki alt geçide AKP'li eski Belediye Başkanı'nın ismi verildi

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 18:24

Mimarlar Odası Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara'da bulunan Türk Telekom Alt Geçidi'nin isminin Mustafa Tuna Alt Geçidi olarak değiştirilmesine tepki gösterdi.

Ankra Büyükşehir Belediye Meclis'inin aldığı karar doğrultusunda değiştirilen isme tepki gösteren Candan, "Biz Melih Gökçek Bulvarı ismini değişsin diye resmi yazı yazarken, ABB Meclis kararı ile geçide Mustafa Tuna ismi verildi. Pes" dedi.

İŞTE O KARAR: