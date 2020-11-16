Ankara'daki çocuk cinayeti soruşturmasında gizlilik kararı ve yayın yasağı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavga sırasında birinin ölümü diğerinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmaya yayın yasağı getirildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavga sırasında birinin ölümü diğerinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmaya yayın yasağı getirildiği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı.
Dosyada ayrıca yayın yasağı getirildi.
Umut Mahallesi Sembol Caddesi'nde 14 Kasım Cumartesi günü 13 yaşındaki ikiz kardeşler E.D. ve A.D'nin evlerinde aynı yaştaki arkadaşları E.Ö. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, evde bulunan çekiçle E.D. ve A.D'yi yaralamıştı.
Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, A.D'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.
E.D. ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.
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