Ankaragücü, Lukasik ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Ankaragücü kiralık olarak forma giyen Daniel Lukasik'in bonservisinin alındığını ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
MKE Ankaragücü Kulübü, geçen sezon kulüpte kiralık olarak forma giyen Daniel Lukasik'in bonservisinin alındığını ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
İmza töreninde konuşan başkan Fatih Mert, "Ankaragücümüzün başarısı için çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik sergileyen Daniel Lukasik ile yeniden anlaştığımız için mutluyum. Bu yıl takımımıza çok daha büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Orta saha mevkinde görev yapan Daniel Lukasik ise yeniden MKE Ankaragücü formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, bu sene daha iyi bir performans sergilemek için sıkı çalıştığını söyledi.
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