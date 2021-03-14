Ankaragücü umuda tutundu
MKE Ankaragücü: 3 - Göztepe: 0
Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Candaş Elbil
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Geraldo, İbrahim Akdağ, Endri Çekçi, Lobjanidze, Alper Potuk, Borven
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alparslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Diabate, Esiti, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Nwoboda, Ndiaye
Gol: Dk. 28, 62 Borven (MKE Ankaragücü), 63 Cekçi
Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, Göztepe'yi ağırladığı maçı 3-0 kazandı.
14. dakikada sol kanattan ceza sahasının ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze'nin sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu kornere tokatladı.
28. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Atila Turan'ın sol kanattan ortasında kale sahasının önündeki Borven, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-0.
37. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında Geraldo topun yönünü sağdan sol kanada çevirerek pasını Lobjanidze'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine gitti.
İlk yarı ev sahibi ekip MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
61. dakikada Borven 2-0, 63. dakikada Cekici skoru 3-0 yaptı.
Maç da bu sonuçla bitti.
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