Ankaragücü'nde 4 kişinin Covid-19 testi pozitif

MKE Ankaragücü, teknik ekipten 1, profesyonel takım idari ve yardımcı personelden de 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DHA
04 Aralık 2020 Cuma, 18:22
Ankaragücü'nde 4 kişinin Covid-19 testi pozitif
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MKE Ankaragücü, teknik ekipten 1, profesyonel takım idari ve yardımcı personelden de 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan koronavirüs (Covid-19) testleri sonucunda, teknik ekibimizden 1 kişi, profesyonel takım idari ve yardımcı personelimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır.
Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz."



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