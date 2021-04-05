Ankaragücü’nde başkan yardımcısı Tamer Açar istifa etti
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde başkan yardımcısı Tamer Açar, yönetim kurulunda yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
2019 yılında yapılan genel kurulda başkan seçilen Fatih Mert'in yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yapan Tamer Açar, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Gördüğüm lüzum üzerine, 01 Kasım 2019 tarihin den itibaren yürütmekte olduğum,MKE ANKARAGÜCÜ kulübü yönetim kurulu üyeliği ve kulüp Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibari ile İstifa etmiş bulunuyorum,Bu süreçte şahsıma destek olan herkese teşekkür ederim..."
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