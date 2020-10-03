İzmir Büyükşehir Belediyesi online eğitim için harekete geçti

03 Ekim 2020 Cumartesi, 16:55



İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören 7-14 yaş grubundaki öğrencilerin, okul öncesi çocukların ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir 6 Ekim’den itibaren 18 eğitmen, 22 çocuk gelişim uzmanı, 10 psikolog/psikolojik danışman ve 8 sosyologdan oluşan uzman ekibiyle Zoom programı üzerinden çeşitli branşlarda atölye çalışmalarına başlıyor. Sosyal Projeler Daire Başkanlığı’na bağlı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce titizlikle hazırlanan yaratıcı ve yenilikçi eğitimlerle anne, baba ve çocukların bütünlüklü bir eğitim döngüsüne dâhil edilmesi hedefleniyor.



Erken çocukluk dönemi için Oyun Atölyeleri, 7-14 yaş grubu için Fen Bilimleri’nden İngilizce Kulübü’ne, Hayaller ve Haklar Atölyesi’nden Yaratıcı Drama’ya kadar pek çok alanda verilecek eğitimler, ebeveynlere yönelik seminerler ile sürdürülecek. Ebeveynlere verilmesi planlanan eğitimler için kaygı yönetimi, öfke kontrolü, doğru iletişim, uyum gibi başlıklar belirlendi. Okul öncesi çocuklar ve okul çağı öğrencileri için uzaktan eğitim Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, ebeveynlere yönelik seminerler ise Cuma günleri yapılacak.

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMLERİ

Okul öncesi çocuklara dil, bilişsel, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştireceği eğitimler Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri düzenlenecek. Sanatsal etkinlikler çerçevesinde resimden dansa birçok etkinliği içeren eğitimler çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlandı, sosyolog ve psikologların değerlendirmeleriyle geliştirildi. 3 ile 5 yaş arası erken çocukluk dönemindeki katılımcılar ayrı sınıflarda bu etkinliklere katılacak. Eğitimler 10.00, 11.00, 14.00 ve 15.00’te başlayarak 40 dakika sürecek. Ayrıca her hafta perşembe günleri de yine okul öncesi çocuklar için 12.00-13.00 saatleri arasında İngilizce ve fiziksel aktivite eğitimleri yapılacak.

3-4 YAŞ

Salı

10.00-10.40 İletişim Atölyesi

11.00-11.40 Müzikli Masal Atölyesi

14.00-14.40 İletişim Atölyesi

15.00-15.40 Müzikli Masal Atölyesi



Çarşamba

10.00-10.40 İletişim Atölyesi

11.00-11.40 Müzik Atölyesi

14.00-14.40 İletişim Atölyesi

15.00-15.40 Müzik Atölyesi



Perşembe

10.00-10.40 Sağlıklı Beslenme Atölyesi

11.00-11.40 Sanat Atölyesi

12.00-13.00 Eğlenceli İngilizce & Beden Egzersizleri

14.00-14.40 Sağlıklı Beslenme Atölyesi

15.00-15.40 Sanat Atölyesi

4-5 YAŞ

Salı

10.00-10.40 Duygu Atölyesi

11.00-11.40 Bilim Atölyesi

14.00-14.40 Duygu Atölyesi

15.00-15.40 Bilim Atölyesi



Çarşamba

10.00-10.40 Sağlıklı Beslenme Atölyesi

11.00-11.40 Eğlenceli Sayılar Atölyesi

14.00-14.40 Sağlıklı Beslenme Atölyesi

15.00-15.40 Eğlenceli Sayılar Atölyesi



Perşembe

10.00-10.40 İletişim Atölyesi

11.00-11.40 Sanat Atölyesi

12.00-13.00 Eğlenceli İngilizce & Beden Egzersizleri

14.00-14.40 İletişim Atölyesi

15.00-15.40 Sanat Atölyesi

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARI İÇİN EĞİTİMLER

7 ile 14 yaş arasındaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ise Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri pek çok atölye çalışması ve kulüp etkinliği var.

İLKOKUL

Salı

14.00-14.40 Aritmetik Beceriler, Astronomi Kulübü

14.50-15.30 Yaratıcı Drama Atölyesi

15.40-16.20 Geri Dönüşüm ve Fen Bilimleri Atölyesi

16.30-17.10 Beden Egzersizleri ve Hayaller-Haklar Atölyesi

Çarşamba

14.00-14.40 Resim Atölyesi

14.50-15.30 İngilizce Kulübü

15.40-16.20 Müzik Atölyesi

16.30-17.10 Keşif Atölyesi

Perşembe

14.00-14.40 El Sanatları Atölyesi

14.50-15.30 Dil Bilgisi Becerileri

15.40-16.20 Duygu Atölyesi

16.30-17.10 Hayat Bilgi Seli



Ortaokul Salı

14.00-14.40 Geri Dönüşüm ve Fen Bilimleri Atölyesi

14.50-15.30 Beden Egzersizleri ve Hayaller-Haklar Atölyesi

15.40-16.20 Aritmetik Beceriler, Astronomi Kulübü

16.30-17.10 Yaratıcı Drama AtölyesiÇarşamba

14.00-14.40 İngilizce Kulübü

14.50-15.30 Keşif Atölyesi

15.40-16.20 Resim Atölyesi

16.30-17.10 Müzik Atölyesi

Perşembe

14.00-14.40 Dil Bilgisi Becerileri

14.50-15.30 Sosyal Bilgi Seli

15.40-16.20 El Sanatları Atölyesi

16.30-17.10 Duygu Atölyesi

EBEVEYN AKADEMİSİ

Her Cuma 14.00’te verilecek eğitimlere dair program şu şekilde:



9 Ekim 2020 Uyum (Özgüven)

16 Ekim 2020 Kabul

23 Ekim 2020 Öfke Kontrolü

30 Ekim 2020 İlk Yardım

6 Kasım 2020 Duygusal Dayanıklılık

13 Kasım 2020 Kaygı Yönetimi

20 Kasım 2020 Çocuklarda öz düzenleme becerisi

27 Kasım 2020 Sınav Kaygısı

04 Aralık 2020 Kuşak ne demek? Z kuşağı ne istiyor?

11 Aralık 2020 Davranış Problemleri

18 Aralık 2020 Doğru İletişimin Anahtarı: Sen Dili Ben Dili