İzmir Büyükşehir Belediyesi online eğitim için harekete geçti
EBA’da yaşanan aksaklıklar ve birçok öğrencinin eğitim materyallerine ulaşamaması CHP’li belediyeleri harekete geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim’den itibaren uzman kadrosuyla okul öncesi çocuklar, 7-14 yaş grubundaki öğrenciler ve ebeveynlerle çeşitli branşlarda çevrim içi atölye çalışmaları yürütecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören 7-14 yaş grubundaki öğrencilerin, okul öncesi çocukların ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir 6 Ekim’den itibaren 18 eğitmen, 22 çocuk gelişim uzmanı, 10 psikolog/psikolojik danışman ve 8 sosyologdan oluşan uzman ekibiyle Zoom programı üzerinden çeşitli branşlarda atölye çalışmalarına başlıyor. Sosyal Projeler Daire Başkanlığı’na bağlı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce titizlikle hazırlanan yaratıcı ve yenilikçi eğitimlerle anne, baba ve çocukların bütünlüklü bir eğitim döngüsüne dâhil edilmesi hedefleniyor.
Erken çocukluk dönemi için Oyun Atölyeleri, 7-14 yaş grubu için Fen Bilimleri’nden İngilizce Kulübü’ne, Hayaller ve Haklar Atölyesi’nden Yaratıcı Drama’ya kadar pek çok alanda verilecek eğitimler, ebeveynlere yönelik seminerler ile sürdürülecek. Ebeveynlere verilmesi planlanan eğitimler için kaygı yönetimi, öfke kontrolü, doğru iletişim, uyum gibi başlıklar belirlendi. Okul öncesi çocuklar ve okul çağı öğrencileri için uzaktan eğitim Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri, ebeveynlere yönelik seminerler ise Cuma günleri yapılacak.
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMLERİ
Okul öncesi çocuklara dil, bilişsel, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştireceği eğitimler Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri düzenlenecek. Sanatsal etkinlikler çerçevesinde resimden dansa birçok etkinliği içeren eğitimler çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlandı, sosyolog ve psikologların değerlendirmeleriyle geliştirildi. 3 ile 5 yaş arası erken çocukluk dönemindeki katılımcılar ayrı sınıflarda bu etkinliklere katılacak. Eğitimler 10.00, 11.00, 14.00 ve 15.00’te başlayarak 40 dakika sürecek. Ayrıca her hafta perşembe günleri de yine okul öncesi çocuklar için 12.00-13.00 saatleri arasında İngilizce ve fiziksel aktivite eğitimleri yapılacak.
3-4 YAŞ
Salı
10.00-10.40 İletişim Atölyesi
11.00-11.40 Müzikli Masal Atölyesi
14.00-14.40 İletişim Atölyesi
15.00-15.40 Müzikli Masal Atölyesi
Çarşamba
10.00-10.40 İletişim Atölyesi
11.00-11.40 Müzik Atölyesi
14.00-14.40 İletişim Atölyesi
15.00-15.40 Müzik Atölyesi
Perşembe
10.00-10.40 Sağlıklı Beslenme Atölyesi
11.00-11.40 Sanat Atölyesi
12.00-13.00 Eğlenceli İngilizce & Beden Egzersizleri
14.00-14.40 Sağlıklı Beslenme Atölyesi
15.00-15.40 Sanat Atölyesi
4-5 YAŞ
Salı
10.00-10.40 Duygu Atölyesi
11.00-11.40 Bilim Atölyesi
14.00-14.40 Duygu Atölyesi
15.00-15.40 Bilim Atölyesi
Çarşamba
10.00-10.40 Sağlıklı Beslenme Atölyesi
11.00-11.40 Eğlenceli Sayılar Atölyesi
14.00-14.40 Sağlıklı Beslenme Atölyesi
15.00-15.40 Eğlenceli Sayılar Atölyesi
Perşembe
10.00-10.40 İletişim Atölyesi
11.00-11.40 Sanat Atölyesi
12.00-13.00 Eğlenceli İngilizce & Beden Egzersizleri
14.00-14.40 İletişim Atölyesi
15.00-15.40 Sanat Atölyesi
OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARI İÇİN EĞİTİMLER
7 ile 14 yaş arasındaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ise Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri pek çok atölye çalışması ve kulüp etkinliği var.
İLKOKUL
Salı
14.00-14.40 Aritmetik Beceriler, Astronomi Kulübü
14.50-15.30 Yaratıcı Drama Atölyesi
15.40-16.20 Geri Dönüşüm ve Fen Bilimleri Atölyesi
16.30-17.10 Beden Egzersizleri ve Hayaller-Haklar Atölyesi
Çarşamba
14.00-14.40 Resim Atölyesi
14.50-15.30 İngilizce Kulübü
15.40-16.20 Müzik Atölyesi
16.30-17.10 Keşif Atölyesi
Perşembe
14.00-14.40 El Sanatları Atölyesi
14.50-15.30 Dil Bilgisi Becerileri
15.40-16.20 Duygu Atölyesi
16.30-17.10 Hayat Bilgi Seli
Ortaokul Salı
14.00-14.40 Geri Dönüşüm ve Fen Bilimleri Atölyesi
14.50-15.30 Beden Egzersizleri ve Hayaller-Haklar Atölyesi
15.40-16.20 Aritmetik Beceriler, Astronomi Kulübü
16.30-17.10 Yaratıcı Drama AtölyesiÇarşamba
14.00-14.40 İngilizce Kulübü
14.50-15.30 Keşif Atölyesi
15.40-16.20 Resim Atölyesi
16.30-17.10 Müzik Atölyesi
Perşembe
14.00-14.40 Dil Bilgisi Becerileri
14.50-15.30 Sosyal Bilgi Seli
15.40-16.20 El Sanatları Atölyesi
16.30-17.10 Duygu Atölyesi
EBEVEYN AKADEMİSİ
Her Cuma 14.00’te verilecek eğitimlere dair program şu şekilde:
9 Ekim 2020 Uyum (Özgüven)
16 Ekim 2020 Kabul
23 Ekim 2020 Öfke Kontrolü
30 Ekim 2020 İlk Yardım
6 Kasım 2020 Duygusal Dayanıklılık
13 Kasım 2020 Kaygı Yönetimi
20 Kasım 2020 Çocuklarda öz düzenleme becerisi
27 Kasım 2020 Sınav Kaygısı
04 Aralık 2020 Kuşak ne demek? Z kuşağı ne istiyor?
11 Aralık 2020 Davranış Problemleri
18 Aralık 2020 Doğru İletişimin Anahtarı: Sen Dili Ben Dili
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