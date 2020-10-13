Ankara’nın Başkent olarak ilan edilmesi için düzenlenecek etkinliğe izin verilmedi
Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Ankara’nın Başkent ilan edilişinin 97’nci yıl dönümünde Ulus’taki Atatürk Anıtı’nda yapmak istediği çelenk koyma törenine Valilik tarafından izin verilmedi.
Ankara Valiliği’ndan odaya gönderilen yazıda, “Ankara’nın Başkent olarak ilan edilmesinin 97’nci yıl dönümünde Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında resmi tören dışında bir etkinlik öngörülmediğinden, ilgili dilekçenizde belirtilen etkinliğin yapılması mümkün görülmemiştir” denildi.
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, karara “Bugün Ankara'nın Başkent oluşunun 97.yılında Ulus Atatürk anıtına çelenk koymamıza izin verilmedi. Bunuda buraya bırakayım da unutulmasın” diye tepki gösterdi.
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