Ankara’nın Başkent olarak ilan edilmesi için düzenlenecek etkinliğe izin verilmedi

13 Ekim 2020 Salı, 19:22

Ankara Valiliği’ndan odaya gönderilen yazıda, “Ankara’nın Başkent olarak ilan edilmesinin 97’nci yıl dönümünde Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında resmi tören dışında bir etkinlik öngörülmediğinden, ilgili dilekçenizde belirtilen etkinliğin yapılması mümkün görülmemiştir” denildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, karara “Bugün Ankara'nın Başkent oluşunun 97.yılında Ulus Atatürk anıtına çelenk koymamıza izin verilmedi. Bunuda buraya bırakayım da unutulmasın” diye tepki gösterdi.