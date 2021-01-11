Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi
Ankara'nın Kalecik ilçesinde dün meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı, Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 22:53 sıralarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, Ankara depremine ait sinyalin 66 kilometre uzaklıkta Çankırı istasyonundaki kaydı üzerinde çalışma yaptı.
Livaoğlu depremin ses kaydını işitebilir hale dönüştürdüklerini belirterek, "Deprem nispeten düşük büyüklükte olduğu için ses derin ve tok bir uğultu şeklinde işitilebiliyor. Alçak frekanslarda birkaç saniye içersinde sönümleniyor" dedi.
AFAD depremin büyüklüğünü 4,5 ve derinliği 12.81 km olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı. Derinliğini ise 6.7 km olarak belirtti.
Depremin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin, "Saat 22:53’te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" açıklamasında bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ankara merkezli 4.5 büyüklüğündeki deprem hepimizi endişelendirdi. Ekiplerimiz teyakkuz halindeler. Bizlere Başkent 153 hattından ulaşabilirsiniz. Bütün vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.
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